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Кулеба: Как бы часто не била Россия ракетами по мирным городам, к этому нельзя привыкать

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 13:45
Кулеба: Как бы часто не била Россия ракетами по мирным городам, к этому нельзя привыкать - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя воспринимать ракетные удары России по мирным городам как нечто будничное, как бы часто они ни наносились. Об этом глава МИД написал в Twitter на английском языке, обращаясь к странам Запада.

"Российские дроновые и ракетные удары по мирным украинским городам нельзя воспринимать как нечто обычное, как бы они ни учащались", – написал Кулеба.

Он добавил, что это военные преступления и их необходимо остановить.

"Все они являются военными преступлениями и должны быть остановлены при помощи дальнейшего усиления ПВО Украины, в том числе F-16, и отражения российской агрессии как таковой", – заявил министр.

Наталья Медведева
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