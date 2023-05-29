Кулеба: Как бы часто не била Россия ракетами по мирным городам, к этому нельзя привыкать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя воспринимать ракетные удары России по мирным городам как нечто будничное, как бы часто они ни наносились. Об этом глава МИД написал в Twitter на английском языке, обращаясь к странам Запада.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Российские дроновые и ракетные удары по мирным украинским городам нельзя воспринимать как нечто обычное, как бы они ни учащались", – написал Кулеба.

Он добавил, что это военные преступления и их необходимо остановить.

"Все они являются военными преступлениями и должны быть остановлены при помощи дальнейшего усиления ПВО Украины, в том числе F-16, и отражения российской агрессии как таковой", – заявил министр.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.