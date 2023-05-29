Кулеба: Как бы часто не била Россия ракетами по мирным городам, к этому нельзя привыкать
29.05.2023, 13:45
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя воспринимать ракетные удары России по мирным городам как нечто будничное, как бы часто они ни наносились. Об этом глава МИД написал в Twitter на английском языке, обращаясь к странам Запада.
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"Российские дроновые и ракетные удары по мирным украинским городам нельзя воспринимать как нечто обычное, как бы они ни учащались", – написал Кулеба.
Он добавил, что это военные преступления и их необходимо остановить.
"Все они являются военными преступлениями и должны быть остановлены при помощи дальнейшего усиления ПВО Украины, в том числе F-16, и отражения российской агрессии как таковой", – заявил министр.
- Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие города. По данным ГШ, 58 дронов из 59 были сбиты. Например, так. Над Киевом и на подлете к столице сбито "более 40". ВСУ пояснили, что "шахедами" РФ пытается запутать ПВО.
- Ночью 29 мая российские оккупанты выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136.
- Днем 29 мая Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, все цели сбила ПВО. Это была 16-я воздушная атака россиян на столицу Украины.
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