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Разработаны стандарты расследования военных преступлений – Офис генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 10:34
Разработаны стандарты расследования военных преступлений – Офис генпрокурора - Фото
Иллюстрация: Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генпрокурора совместно с ведущими национальными экспертами по международному гуманитарному праву разработали стандарты расследования военных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Как отмечается, представлены методологические пособия по стандартам расследования военных преступлений для следователей и прокуроров.

Команда экспертов и практиков наработала две части методологических рекомендаций.

Первая – "Стандарты расследования военных преступлений. Общая часть" – рассматривает все основные военные преступления, которые фиксируются в Украине, и предлагает четкие алгоритмы проведения процессуальных действий в указанных случаях.

Отдельно разработан набор стандартов, касающихся конкретного вида преступлений – "Незаконное лишение свободы и пытки".

Сообщается, что к разработке методологических пособий присоединились представители департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора.

Объединила экспертов и организовала работу организация Just Group, которая исследует криминальную юстицию и разрабатывает решения по трансформации системы.

Разработанные стандарты рассмотрел и утвердил генпрокурор Андрей Костин.

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Разработаны стандарты расследования военных преступлений – Офис генпрокурора

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Наталья Медведева
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