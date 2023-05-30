Разработаны стандарты расследования военных преступлений – Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генпрокурора совместно с ведущими национальными экспертами по международному гуманитарному праву разработали стандарты расследования военных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Как отмечается, представлены методологические пособия по стандартам расследования военных преступлений для следователей и прокуроров.

Команда экспертов и практиков наработала две части методологических рекомендаций.

Первая – "Стандарты расследования военных преступлений. Общая часть" – рассматривает все основные военные преступления, которые фиксируются в Украине, и предлагает четкие алгоритмы проведения процессуальных действий в указанных случаях.

Отдельно разработан набор стандартов, касающихся конкретного вида преступлений – "Незаконное лишение свободы и пытки".

Сообщается, что к разработке методологических пособий присоединились представители департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора.

Объединила экспертов и организовала работу организация Just Group, которая исследует криминальную юстицию и разрабатывает решения по трансформации системы.

Разработанные стандарты рассмотрел и утвердил генпрокурор Андрей Костин.

26 апреля 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 80 000 военных преступлений и убила более 10 000 гражданских.

22 мая Парламентская ассамблея НАТО единогласно признала преступления России против Украины геноцидом, а российский режим – рашизмом.

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