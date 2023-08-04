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Розвідка: Не очікуємо, що РФ раптово розвалиться. Трансформація — це повна поразка у війні

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 12:39
Розвідка: Не очікуємо, що РФ раптово розвалиться. Трансформація — це повна поразка у війні - Фото
Вадим Скібіцький (Фото: скриншот із відео)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що для трансформації Росії потрібна її повна поразка у війні проти України. Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю газеті Civilmedia.

За його словами, розвідка не очікує, що Росія розпадеться в один день, проте Україна робить все, щоб звільнити всі свої території та завдати окупантам поразки.

"Якщо ми говоримо про трансформацію РФ, то вона можлива лише після повної поразки. Ця трансформація має піти на користь усім, тому що нинішня Росія є уособленням зла, джерелом нестабільності та небезпеки як для світу, так і для самих росіян", — сказав Скібіцький.

Він зазначив, що в інтересах України та Європи позбавити Росію можливостей проводити нові війни та змусити дотримуватися міжнародного права.

Розвідник наголосив, що трансформація РФ має передбачати покарання всіх воєнних злочинців та репарації.

"Росія залишається в'язницею для багатьох інших народів, які заслуговують на свої національні держави, але тут треба робити ремарку, що без боротьби державність вони не отримають", — резюмував він.

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Дмитро Гриниченко
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РосіявійнарозвідкаВадим Скібіцький
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