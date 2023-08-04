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Разведка: Не ожидаем, что РФ в один момент развалится. Трансформация — полное поражение

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 12:39
Разведка: Не ожидаем, что РФ в один момент развалится. Трансформация — полное поражение - Фото
Вадим Скибицкий (Фото: скриншот с видео)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что для трансформации России необходимо ее полное поражение в войне против Украины. Об этом сообщил замначальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью изданию Civilmedia.

По его словам, разведка не ожидает, что Россия распадется в один день, однако Украина делает все, чтобы освободить все свои территории и нанести оккупантам поражение. 

"Если мы говорим о трансформации РФ, то она возможна только после полного поражения. Эта трансформация должна пойти на пользу всем, потому что нынешняя Россия является олицетворением зла, источником нестабильности и опасности как для мира, так и для самих россиян", — сказал Скибицкий.

Он отметил, что в интересах Украины и Европы лишить Россию возможностей проводить новые войны и заставить придерживаться международного права.

Разведчик подчеркнул, что трансформация РФ должна предусматривать наказание всех военных преступников и репарации. 

"Россия остается тюрьмой для многих других народов, заслуживающих своих национальных государств, но здесь нужно делать ремарку, что без борьбы государственность они не обретут", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнаразведкаВадим Скибицкий
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