Разведка: Не ожидаем, что РФ в один момент развалится. Трансформация — полное поражение

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что для трансформации России необходимо ее полное поражение в войне против Украины. Об этом сообщил замначальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью изданию Civilmedia.

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По его словам, разведка не ожидает, что Россия распадется в один день, однако Украина делает все, чтобы освободить все свои территории и нанести оккупантам поражение.

"Если мы говорим о трансформации РФ, то она возможна только после полного поражения. Эта трансформация должна пойти на пользу всем, потому что нынешняя Россия является олицетворением зла, источником нестабильности и опасности как для мира, так и для самих россиян", — сказал Скибицкий.

Он отметил, что в интересах Украины и Европы лишить Россию возможностей проводить новые войны и заставить придерживаться международного права.

Разведчик подчеркнул, что трансформация РФ должна предусматривать наказание всех военных преступников и репарации.

"Россия остается тюрьмой для многих других народов, заслуживающих своих национальных государств, но здесь нужно делать ремарку, что без борьбы государственность они не обретут", — резюмировал он.

24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.

В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".

Секретарь СНБО Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин.

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