Речник Пентагону: США з весни передали Україні 83% обіцяних снарядів та 67% ППО

За словами Пета Райдера, постачання озброєння з американських складів триває протягом кількох днів чи тижнів

Пет Райдер (Фото: Пентагон)

З моменту затвердження Конгресом додаткових фінансових коштів для України у квітні 2024 року, США вже передали Україні 83% обіцяних боєприпасів, 67% обіцяних засобів ППО та 60% вогневих потужностей. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.

"Від ухвалення додаткового фінансування до середини жовтня ми доставили в Україну 83% критично важливих боєприпасів, обіцяних з наших складів", – сказав він.

Йдеться про артилерійські снаряди 155-мм калібру, ракети для систем HIMARS GMLRS, боєприпаси до систем Patriot і NASAMS тощо.

"Ми також доставили 67% обіцяних інших потужностей протиповітряної оборони, включно з ракетами до Stinger і HAWK, і виконали 60% наших зобов’язань щодо вогневих засобів, включно з бомбами малого діаметра та боєприпасами 105-мм калібру", – заявив Райдер.

За словами представника Пентагону, постачання озброєння з американських складів триває протягом кількох днів чи тижнів. Якщо яке-небудь обладнання потребує ремонту, його швидко відновлюють і надсилають в Україну.