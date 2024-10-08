"Ракети, дрони, снаряди та інвестиції". Ставка визначила пріоритети для ОПК України на 2025 рік
Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки верховного головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.
Ставка визначила пріоритети для українського оборонно-промислового комплексу на 2025 рік – зокрема, йдеться про виробництво ракет, дронів та снарядів, а також про "активне залучення" інвестицій від партнерів.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав про потреби війська до кінця 2024-го та на перспективу.
Ще, додав Зеленський, були доповіді усіх учасників процесу щодо того, як забезпечити потреби армії: "Що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно".
Доповідали на Ставці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, голова Мінстратегпрому Герман Сметанін та інші посадовці.
- У 2024 році очільник Міноборони Умєров повідомив, що його відомство розробило ракетну програму України – партнери вже дали усну згоду її фінансувати, найближчим часом від них будуть письмові відповіді. Згодом посадовець заявив, що Україна веде переговори з партнерами про пряме фінансування, а наприкінці 2024-го або на початку 2025 року з'явиться "багато інформації" про велику ракетну програму України.
- Зеленський заявив, що Україна здатна щорічно виготовляти 4 млн безпілотників, уже законтрактовано виробництво 1,5 млн дронів.
- Колишній начальник Мінстратегпрому та позаштатний радник президента Камишін повідомив, що Україна почала виробництво снарядів калібру 155-мм (стандарт НАТО).