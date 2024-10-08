"Ракети, дрони, снаряди та інвестиції". Ставка визначила пріоритети для ОПК України на 2025 рік

Також головком ЗСУ Сирський доповідав про потреби війська до кінця 2024-го та на перспективу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки верховного головнокомандувача щодо забезпечення Сил оборони зброєю та військовою технікою.

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Ставка визначила пріоритети для українського оборонно-промислового комплексу на 2025 рік – зокрема, йдеться про виробництво ракет, дронів та снарядів, а також про "активне залучення" інвестицій від партнерів.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав про потреби війська до кінця 2024-го та на перспективу.

Ще, додав Зеленський, були доповіді усіх учасників процесу щодо того, як забезпечити потреби армії: "Що ми придбаємо, що отримаємо від союзників, що виробимо самостійно".

Доповідали на Ставці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров, голова Мінстратегпрому Герман Сметанін та інші посадовці.