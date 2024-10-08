"Ракеты, дроны, снаряды и инвестиции". Ставка назвала приоритеты ОПК Украины на 2025 год
Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении Ставки верховного главнокомандующего по обеспечению сил обороны оружием и военной техникой.
Ставка определила приоритеты для украинского оборонно-промышленного комплекса на 2025 год – в частности, речь идет о производстве ракет, дронов и снарядов, а также об "активном привлечении" инвестиций от партнеров.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал о нуждах войска до конца 2024-го и на перспективу.
Еще, добавил Зеленский, были доклады всех участников процесса по поводу того, как обеспечить потребности армии: "Что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно".
Докладывали на Ставке премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, глава Минстратегпрома Герман Сметанин и другие должностные лица.
- В 2024 году глава Минобороны Умеров сообщил, что его ведомство разработало ракетную программу Украины – партнеры уже дали устное согласие ее финансировать, в ближайшее время от них будут письменные ответы. Впоследствии чиновник заявил, что Украина ведет переговоры с партнерами о прямом финансировании, а в конце 2024-го или в начале 2025 года появится "много информации" о крупной ракетной программе Украины.
- Зеленский заявил, что Украина способна ежегодно производить 4 млн беспилотников, уже законтрактовано производство 1,5 млн дронов.
- Бывший начальник Минстратегпрома и внештатный советник президента Камышин сообщил, что Украина начала производство снарядов калибра 155-мм (стандарт НАТО).