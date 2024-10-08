"Ракеты, дроны, снаряды и инвестиции". Ставка назвала приоритеты ОПК Украины на 2025 год

Также главком ВСУ Сырский докладывал о нуждах войска до конца 2024-го и на перспективу

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении Ставки верховного главнокомандующего по обеспечению сил обороны оружием и военной техникой.

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Ставка определила приоритеты для украинского оборонно-промышленного комплекса на 2025 год – в частности, речь идет о производстве ракет, дронов и снарядов, а также об "активном привлечении" инвестиций от партнеров.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал о нуждах войска до конца 2024-го и на перспективу.

Еще, добавил Зеленский, были доклады всех участников процесса по поводу того, как обеспечить потребности армии: "Что мы приобретем, что получим от союзников, что произведем самостоятельно".

Докладывали на Ставке премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, глава Минстратегпрома Герман Сметанин и другие должностные лица.