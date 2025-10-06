Речник ЗСУ: Росіяни бʼють по житлових будівлях Новоданилівки й Малої Токмачки, щоб далі штурмувати

Російська армія завдає ударів по будівлях у Малій Токмачці, Новоданилівці та інших населених пунктах уздовж лінії зіткнення, намагаючись знищити укріплення й укриття для подальших штурмів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі для LIGA.net.

Речник підкреслив, що така тактика значно ускладнює оборону українських позицій.

"Коли немає де сховатися, тоді дуже важко обороняти населений пункт", – розповів Волошин.

Речник також розповів, що останнім часом ворог активно перекидає на передові позиції у районі Малої Токмачки особовий склад штурмових груп і намагається налагодити їхнє логістичне забезпечення та інженерний розвиток маршрутів – розмінування та розчищення шляхів.

Він пояснив, що противник планує відкрити ще один напрямок на цій ділянці для підходу зі сходу до Оріхова.

Крім того, через певні логістичні шляхи ворог кілька разів намагався проводити штурмові дії з використанням бронетехніки, а також переміщував штурмові групи на мотоциклах та квадроциклах. За його словами, такі спроби успіху не мали.

Речник уточнив, що не йдеться про масштабний наступ із масованим застосуванням бронетехніки.