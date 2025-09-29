Речник ЗСУ: Росіяни стягують штурмові групи до Малої Токмачки

Речник Сил оборони півдня зазначив, що росіяни можуть спробувати відновити штурмові дії в районі Малої Токмачки

Російські військові (Фото: пропагандистські медіа)

Росіяни перекинули особовий склад штурмових груп на передові позиції на ділянці фронту біля населеного пункту Мала Токмачка, який розташований біля Оріхова. Про це повідомив Укрінформу речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ми очікуємо, що тут також відновляться штурмові дії і спроби ворога захопити цей населений пункт (Мала Токмачка. – Ред.)", – розповів речник.

Волошин також зазначив, що російські війська активізували бойові дії на південному напрямку, зокрема в районах Новоандріївки та Новоданилівки.

"Противник розпочав активність біля населених пунктів Новоандріївка та Новоданилівка. Також щодня тут (російські війська. – Ред.) проводять штурмові дії на наші позиції, проте успіху не мають", – повідомив речник.

Крім того, речник поінформував, що за минулий тиждень у зоні відповідальності Сил оборони півдня було зафіксовано до 50 штурмових дій, більша частина з яких відбулася на Оріхівському напрямку.

Зокрема, за декілька останніх днів ворог відновив свою штурмову активність на Гуляйпільському напрямку, де зі сходу намагається штурмувати українські позиції в районі населеного пункту Полтавка.

"Також (ворог. – Ред.) продовжує штурмові дії на ділянці фронту, де розташовані населені пункти Кам'янське, Плавні і Приморське. Тут він завдає масованого удару по наших позиціях, які фактично зруйновані, і знищені майже всі укриття", – розповів речник.