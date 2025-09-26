ЗСУ зірвали спробу наступу росіян на Новопавлівському напрямку – Сирський

Головнокомандувач заявив, що після зірваної спроби наступу російські морпіхи зав'язли на Добропільському напрямку

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Збройні Сили України активними діями зірвали спробу наступу російської армії на Новопавлівському напрямку, після чого підрозділи морської піхоти РФ опинилися втягненими в бої на Добропільському. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

Сирський зазначив, що на Новопавлівському напрямку – в зоні, де сходяться межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, – противник намагався просунутися вглиб української території.

Для цього росіяни перекидали на цей рубіж підрозділи морської піхоти із Сумського напрямку. До складу передислокованого угруповання входили чотири бригади та один полк морської піхоти.

Однак після успішних дій ЗСУ на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському та перекинув морську піхоту на Добропільський напрямок.

"Зараз ці частини зазнали втрат і не мають успіху", – розповів Сирський.