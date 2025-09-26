ВСУ сорвали попытку наступления россиян на Новопавловском направлении – Сырский

Главнокомандующий заявил, что после сорванной попытки наступления российские морпехи завязли на Добропольском направлении

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Вооруженные Силы Украины активными действиями сорвали попытку наступления российской армии на Новопавловском направлении, после чего подразделения морской пехоты РФ оказались втянутыми в бои на Добропольском. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

Сырский отметил, что на Новопавловском направлении – в зоне, где сходятся границы Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, – противник пытался продвинуться вглубь украинской территории.

Для этого россияне перебрасывали на этот рубеж подразделения морской пехоты с Сумского направления. В состав передислоцированной группировки входили четыре бригады и один полк морской пехоты.

Однако после успешных действий ВСУ на Добропольском направлении враг отказался от своего наступления на Новопавловском и перебросил морскую пехоту на Добропольское направление.

"Сейчас эти части понесли потери и не имеют успеха", – рассказал Сырский.