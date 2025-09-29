Спикер ВСУ: Россияне стягивают штурмовые группы к Малой Токмачке

Представитель Сил обороны юга отметил, что россияне могут попытаться возобновить штурмовые действия в районе Малой Токмачки

Российские военные (Фото: пропагандистские медиа)

Россияне перебросили личный состав штурмовых групп на передовые позиции на участке фронта возле населенного пункта Малая Токмачка, который расположен возле Орехова. Об этом сообщил Укринформу представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Мы ожидаем, что здесь также возобновятся штурмовые действия и попытки врага захватить этот населенный пункт (Малая Токмачка. – Ред.)", – рассказал спикер.

Волошин также отметил, что российские войска активизировали боевые действия на южном направлении, в частности в районах Новоандреевки и Новоданиловки.

"Противник начал активность возле населенных пунктов Новоандреевка и Новоданиловка. Также ежедневно здесь (российские войска. – Ред.) проводят штурмовые действия на наши позиции, однако успеха не имеют", – сообщил спикер.

Кроме того, спикер проинформировал, что за прошедшую неделю в зоне ответственности Сил обороны юга было зафиксировано до 50 штурмовых действий, большая часть из которых состоялась на Ореховском направлении.

В частности, за несколько последних дней враг возобновил свою штурмовую активность на Гуляйпольском направлении, где с востока пытается штурмовать украинские позиции в районе населенного пункта Полтавка.

"Также (враг. – Ред.) продолжает штурмовые действия на участке фронта, где расположены населенные пункты Каменское, Плавни и Приморское. Здесь он наносит массированный удар по нашим позициям, которые фактически разрушены, и уничтожены почти все укрытия", – рассказал спикер.