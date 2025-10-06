Спикер ВСУ: РФ бьет по зданиям Новоданиловки и Малой Токмачки, чтобы дальше штурмовать

Российская армия наносит удары по зданиям в Малой Токмачке, Новоданиловке и другим населенным пунктам вдоль линии соприкосновения, пытаясь уничтожить укрепления и укрытия для дальнейших штурмов. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии для LIGA.net.

Спикер подчеркнул, что такая тактика значительно усложняет оборону украинских позиций.

"Когда негде спрятаться, тогда очень трудно оборонять населенный пункт", – рассказал Волошин.

Спикер также рассказал, что в последнее время враг активно перебрасывает на передовые позиции в районе Малой Токмачки личный состав штурмовых групп и пытается наладить их логистическое обеспечение и инженерное развитие маршрутов – разминирование и расчистку путей.

Он пояснил, что противник планирует открыть еще одно направление на этом участке для подхода с востока к Орехову.

Кроме того, через определенные логистические пути враг несколько раз пытался проводить штурмовые действия с использованием бронетехники, а также перемещал штурмовые группы на мотоциклах и квадроциклах. По его словам, такие попытки успеха не имели.

Спикер уточнил, что речь не идет о масштабном наступлении с массированным применением бронетехники.