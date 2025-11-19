Reuters: Келлог повідомив, що піде з посади спецпосланця Трампа в січні 2026-го

Кого призначать замість Келлога і чи призначать взагалі – наразі невідомо

Кіт Келлог (Фото: EPA/FABIO CIMAGLIA)

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що піде з посади в січні 2026 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників.

Спеціальний посланник президента – це тимчасова посада, а щоб залишатися на ній понад рік, кандидата має затвердити Сенат. За словами співрозмовників, Келлог уже повідомив колег про своє рішення і дав зрозуміти, що січень – "природна відправна точка", враховуючи законодавство.

Один зі співрозмовників сказав, що, на думку Келлога, над розв'язанням питання війни Росії проти України працює надто багато чиновників адміністрації президента США. Однак водночас у Білому домі немає визнання того, що саме Росія, а не Україна, гальмує мирні переговори.

Інший співрозмовник заявив, що Келлог ніколи не мав наміру довго залишатися в адміністрації.

Чи шукатимуть заміну на цю посаду і кого можуть призначити – невідомо.