Reuters: Келлог сообщил, что уйдет с должности спецпосланника Трампа в январе 2026-го

Кого назначат вместо Келлога и назначат ли вообще – сейчас неизвестно

Кит Келлог (Фото: EPA/FABIO CIMAGLIA)

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог уведомил, что уйдет с должности в январе 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех собеседников.

Специальный посланник президента – это временная должность, а чтобы оставаться на ней больше года, кандидата должен утвердить Сенат. По словам собеседников, Келлог уже уведомил коллег о своем решении и дал понять, что январь – "естественная отправная точка", учитывая законодательство.

Один из собеседников сказал, что по мнению Келлога, над решением вопроса войны России против Украины работает слишком много чиновников администрации президента США. Однако при этом в Белом доме нет признания того, что именно Россия, а не Украина, тормозит мирные переговоры.

Другой собеседник заявил, что Келлог никогда не намеревался долго оставаться в администрации.

Будут ли искать замену на эту должность и кого могут назначить – неизвестно.