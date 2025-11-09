Трамп выдвинул своего юриста и заместителя Келлога спецпосланником по Беларуси
Президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность специального посланника Вашингтона по вопросам Беларуси. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.
"Он [Коул] уже успешно добился освобождения 100 заложников и стремится освободить еще 50. Я хотел бы заранее поблагодарить достопочтенного президента Беларуси Александра Лукашенко за его решение об увольнении этих дополнительных лиц", – написал руководитель Штатов.
Коул – один из адвокатов Трампа, который сейчас является заместителем спецпосланника по вопросам Украины Кита Келлога.
В этой должности Коул уже участвовал в переговорах с беларуским диктатором. Так, в июне он посещал Минск вместе с Келлогом – тогда удалось освободить 14 политических заключенных, в том числе одного из лидеров протестного движения, мужа главы беларуской оппозиции в изгнании Сергея Тихановского.
В августе юрист имел телефонный разговор с диктатором, а в сентябре совершил визит в Минск – тогда режим освободил 52 беларуских политзаключенных в обмен на снятие части ограничений США с государственного перевозчика "Белавиа".
В начале ноября Вашингтон еще раз смягчил ограничения для беларуских самолетов, в том числе в отношении частного борта, которым пользуется семья Лукашенко.
- В сентябре Келлог объяснял, что целью соглашения между США и Беларусью является "обеспечение открытости каналов коммуникации" с диктатором Путиным, а не освобождение заключенных режима Лукашенко.
