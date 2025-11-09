Трамп висунув свого юриста та заступника Келлога спецпосланцем щодо Білорусі

Глава Штатів заявив, що Коул прагне звільнити ще 50 політв'язнів, і завчасно подякував білоруському диктатору

Джон Коул (Фото: JUSTIN LANE / EPA)

Президент США Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спеціального посланця Вашингтона з питань Білорусі. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Він [Коул] уже успішно домігся звільнення 100 заручників і прагне звільнити ще 50. Я хотів би заздалегідь подякувати високоповажному президенту Білорусі Олександру Лукашенку за його рішення про звільнення цих додаткових осіб", – написав керівник Штатів.

Слухайте також Кат із компліментами від Трампа. Захід зберігає Лукашенка як задній прохід у Кремль

Коул – один з адвокатів Трампа, який нині є заступником спецпосланця з питань України Кіта Келлога.

На цій посаді Коул вже брав участь у переговорах із білоруським диктатором. Так, у червні він відвідував Мінськ разом із Келлогом – тоді вдалося звільнити 14 політичних ув'язнених, зокрема одного з лідерів протестного руху, чоловіка глави білоруської опозиції у вигнанні Сергія Тихановського.

У серпні юрист мав телефонну розмову з диктатором, а у вересні здійснив візит до Мінська – тоді режим звільнив 52 білоруських політв'язнів в обмін на зняття частини обмежень США з державного перевізника "Белавіа".

На початку листопада Вашингтон ще раз пом'якшив обмеження стосовно білоруських літаків, зокрема щодо приватного борту, яким користується родина Лукашенка.