Reuters: США вимагають від МКС пообіцяти не переслідувати Трампа і погрожують санкціями
Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Адміністрація президента Дональда Трампа погрожує новими санкціями проти Міжнародного кримінального суду, якщо він не внесе поправок і не гарантує, що не розслідуватиме діяльність президента-республіканця та його високопосадовців. Про це Reuters заявив неназваний представник адміністрації Трампа.

"Зростає занепокоєння з приводу того, що у 2029 році МКС зверне свою увагу на президента, віцепрезидента, міністра оборони та інших осіб і почне проти них судове переслідування. Це неприйнятно, і ми не допустимо цього", – сказав він.

Співрозмовник не уточнив, які саме питання, на думку адміністрації президента США, можуть стати предметом розслідування МКС. Але послався на "відкриті розмови" в міжнародному юридичному співтоваристві про те, що суд може почати таке розслідування.

У зв'язку з цим у США вимагають, щоб Суд вніс поправки в установчий документ і з'явилися гарантії, що розслідувань не буде. Також в адміністрації висунули дві інші вимоги: припинити розслідування проти ізраїльських лідерів у зв'язку з війною в Газі та офіційно завершити розслідування про війська США в Афганістані.

Якщо Суд не виконає цих вимог, то Вашингтон може накласти санкції на інших посадових осіб МКС і ввести санкції проти самого суду, заявив неназваний чиновник. За його словами, США повідомили МКС про вимоги.

"Рішення полягає в тому, щоб внести зміни до Римського статуту, чітко позначивши, що вони не мають юрисдикції (починати розслідування. – Ред.)", – заявив чиновник.

  • У червні 2025 року адміністрація Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду через "незаконні та безпідставні дії", спрямовані проти Америки або Ізраїлю. Але суд відкинув їх.
санкціїдональд трампміжнародний кримінальний суд