Reuters: США вимагають від МКС пообіцяти не переслідувати Трампа і погрожують санкціями

В адміністрації американського президента не сказали, за що після закінчення терміну можна буде кримінально переслідувати його, але вимагають не робити цього

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Адміністрація президента Дональда Трампа погрожує новими санкціями проти Міжнародного кримінального суду, якщо він не внесе поправок і не гарантує, що не розслідуватиме діяльність президента-республіканця та його високопосадовців. Про це Reuters заявив неназваний представник адміністрації Трампа.

"Зростає занепокоєння з приводу того, що у 2029 році МКС зверне свою увагу на президента, віцепрезидента, міністра оборони та інших осіб і почне проти них судове переслідування. Це неприйнятно, і ми не допустимо цього", – сказав він.

Співрозмовник не уточнив, які саме питання, на думку адміністрації президента США, можуть стати предметом розслідування МКС. Але послався на "відкриті розмови" в міжнародному юридичному співтоваристві про те, що суд може почати таке розслідування.

У зв'язку з цим у США вимагають, щоб Суд вніс поправки в установчий документ і з'явилися гарантії, що розслідувань не буде. Також в адміністрації висунули дві інші вимоги: припинити розслідування проти ізраїльських лідерів у зв'язку з війною в Газі та офіційно завершити розслідування про війська США в Афганістані.

Якщо Суд не виконає цих вимог, то Вашингтон може накласти санкції на інших посадових осіб МКС і ввести санкції проти самого суду, заявив неназваний чиновник. За його словами, США повідомили МКС про вимоги.

"Рішення полягає в тому, щоб внести зміни до Римського статуту, чітко позначивши, що вони не мають юрисдикції (починати розслідування. – Ред.)", – заявив чиновник.