Reuters: США требуют от МУС пообещать не преследовать Трампа и угрожают санкциями

В администрации американского президента не сказали, за что по окончанию срока можно будет уголовно преследовать его, но требуют не делать этого

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Администрация президента Дональда Трампа угрожает новыми санкциями против Международного уголовного суда, если он не внесет правки и не гарантирует, что не будет расследовать деятельность президента-республиканца и его высокопоставленных чиновников. Об этом Reuters заявил неназванный представитель администрации Трампа.

"Растет обеспокоенность по поводу того, что в 2029 году МУС обратит свое внимание на президента, вице-президента, министра обороны и других лиц и начнет против них судебное преследование. Это неприемлемо, и мы не допустим этого", – сказал он.

Собеседник не уточнил, какие именно вопросы, по мнению администрации президента США, могут стать предметом расследования МУС. Но сослался на "открытые разговоры"в международном юридическом сообществе о том, что суд может начать такое расследование.

В связи с этим в США требуют, чтобы Суд внес поправки в учредительный документ и появились гарантии, что расследований не будет. Также в администрации выдвинули два других требования: прекратить расследование против израильских лидеров в связи с войной в Газе и официально завершить расследование о войсках США в Афганистане.

Если Суд не выполнит эти требования, то Вашингтон может наложить санкции на других должностных лиц МУС и ввести санкции против самого суда, заявил неназванный чиновник. По его словам, США уведомили МУС о требованиях.

"Решение состоит в том, чтобы внести изменения в Римский статут, четко обозначив, что они не обладают юрисдикцией (начинать расследование – ред.)", – заявил чиновник.