РФ атакувала Україну 40 ракетами різних типів і близько 580 дронами – Зеленський

У ніч проти 20 вересня Росія масовано атакувала Україну

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 20 вересня Росія під час масованої атаки України запустила 40 крилатих і балістичних ракет та близько 580 дронів різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що під ударом були Дніпро й область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

Зеленський зазначив, що станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини загинули.

"Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку", – повідомив Зеленський.

Як уточнили в обласних військових адміністраціях і ДСНС, на Хмельниччині в Дунаєвецькій громаді під час гасіння пожежі у приватному будинку знайшли тіло загиблого 46-річного чоловіка. Ще двоє місцевих мешканців отримали поранення і звернулися по медичну допомогу.

Загалом у регіоні зруйновано два будинки й пошкоджено близько 20 житлових споруд.

У Київській області пошкодження зафіксовані у Бориспільському, Обухівському та Бучанському районах — там постраждали гаражі, приватні будинки й автівки.

На Миколаївщині удари балістичними ракетами й дронами спричинили руйнування промислових об’єктів у Миколаєві, пошкодження ферми в Снігурівській громаді, житлових будинків і цивільного транспорту.

На Одещині внаслідок обстрілів загорілося складське приміщення фермерського господарства та була зруйнована будівля зі сільськогосподарською технікою.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС