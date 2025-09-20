РФ атаковала Украину 40 ракетами различных типов и около 580 дронами – Зеленский

В ночь на 20 сентября Россия массированно атаковала Украину

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 20 сентября Россия во время массированной атаки Украины запустила 40 крылатых и баллистических ракет и около 580 дронов различных типов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что под ударом находились Днепр и область, Николаевская, Черниговская области, Запорожье, общины Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Зеленский отметил, что по состоянию на сейчас известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека погибли.

"Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку", – сообщил Зеленский.

Как уточнили в областных военных администрациях и ГСЧС, в Хмельницкой области в Дунаевецкой общине во время тушения пожара в частном доме нашли тело погибшего 46-летнего мужчины. Еще двое местных жителей ранены и обратились за медицинской помощью.

Всего в регионе разрушены два дома и повреждены около 20 жилых сооружений.

В Киевской области повреждения зафиксированы в Бориспольском, Обуховском и Бучанском районах – там пострадали гаражи, частные дома и автомобили.

В Николаевской области удары баллистическими ракетами и дронами повлекли разрушение промышленных объектов в Николаеве, повреждение фермы в Снигиревской общине, жилых домов и гражданского транспорта.

В Одесской области в результате обстрелов загорелось складское помещение фермерского хозяйства и было разрушено здание с сельскохозяйственной техникой.

