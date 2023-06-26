РФ святкуватиме День перемоги над "мілітаристською Японією". У Токіо висловили протест

Токіо висловило протест Москві через рішення оголосити 3 вересня Днем перемоги над "мілітаристською Японією". Про це повідомляє місцева інформагенція Nikkei.

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"Ухвалення цього рішення може не тільки розпалити антияпонські настрої серед росіян, але також може призвести до антиросійських настроїв серед японців", – заявив головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на пресконференції.

Він назвав такий крок Москви "вкрай прикрим".

Минулого тижня нелегітимна Держдума РФ запровадила святкування 3 вересня Дня перемоги над "мілітаристською Японією" замість традиційного Дня капітуляції Японії у Другій світовій війні.

10 червня 2023 року заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що Японія та Південна Корея дедалі більше схиляються до підтримки України у війні проти російських окупантів.

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