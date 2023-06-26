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РФ святкуватиме День перемоги над "мілітаристською Японією". У Токіо висловили протест

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26.06.2023, 14:24
РФ святкуватиме День перемоги над
Хірокадзу Мацуно (Фото: ЕРА)

Токіо висловило протест Москві через рішення оголосити 3 вересня Днем перемоги над "мілітаристською Японією". Про це повідомляє місцева інформагенція Nikkei.

"Ухвалення цього рішення може не тільки розпалити антияпонські настрої серед росіян, але також може призвести до антиросійських настроїв серед японців", – заявив головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на пресконференції.

Він назвав такий крок Москви "вкрай прикрим".

Минулого тижня нелегітимна Держдума РФ запровадила святкування 3 вересня Дня перемоги над "мілітаристською Японією" замість традиційного Дня капітуляції Японії у Другій світовій війні.

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Мілана Головань
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