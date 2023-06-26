РФ будет праздновать День победы над "милитаристской Японией". В Токио выразили протест
26.06.2023, 14:24
Хирокадзу Мацуно (Фото: ЕРА)
Токио выразило протест Москве из-за решения объявить 3 сентября Днем победы над "милитаристской Японией". Об этом сообщает местное инофрмагентство Nikkei.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Принятие этого решения может не только разжечь антияпонские настроения среди россиян, но также может привести к антироссийским настроениям среди японцев", – заявил главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.
Он назвал такой шаг Москвы "крайне досадным".
На минувшей неделе нелегитимная Госдума РФ ввела празднование 3 сентября Дня победы над "милитаристской Японией" вместо традиционного Дня капитуляции Японии во Второй мировой войне.
- 10 июня 2023 года заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Япония и Южная Корея все больше склоняются к поддержке Украины в войне против российских оккупантов.
Читайте также: Япония хочет помочь Украине в контрнаступлении, передав ей снаряды через США – WSJ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии