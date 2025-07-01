РФ повертає тіла захисників у дедалі гіршому стані через час та нехтування умовами зберігання – МВС

Леонід Тимченко (Фото: МВС)

Росіяни у дедалі гіршому стані передають Україні тіла полеглих захисників, оскільки ті можуть знаходитися на полі бою від одного до трьох років, а також загарбники нехтують необхідними умовами їх зберігання. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв'ю LIGA.net.

"[Ця ситуація пов'язана] з тим, що повномасштабна війна триває майже три з половиною роки. Тіла, які зараз піднімаються з поля бою, можуть там перебувати вже понад рік, два або навіть три. Тому це абсолютно зрозуміло і прогнозовано – вони все в гіршому і гіршому стані. Тіла, які передавалися нам влітку 2022 року, і тіла, які передаються зараз, звичайно, суттєво відрізняються", – розповів посадовець.

Він підтвердив, що росіяни не дотримуються необхідних умов зберігання тіл і не дотримуються жодних норм міжнародного і гуманітарного права,

"Достатньо того, що тіла і так були, наприклад, вже не одне літо просто неба. У нас є зони, на які не можуть зайти сьогодні ні наші пошукові групи, ні росіяни. Ми розуміємо, що там знаходиться велика кількість тіл", – зауважив Тимченко.

Натомість, додав він, Україна зберігає тіла окупантів у рефрижераторах з обов'язковим дотриманням температурних умов.

Йдеться про рефрижератори або вагонного типу (залізничні), або автомобільні, котрі обов'язково підключені до живлення, аби довгостроково зберігати тіла, наголосив посадовець.