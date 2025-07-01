РФ возвращает тела защитников в худшем состоянии из-за времени и пренебрежения правилами
Россия передает Украине тела погибших защитников во все худшем состоянии, поскольку те могут находиться на поле боя от одного до трех лет, а захватчики пренебрегают необходимыми условиями для их хранения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью LIGA.net.
"[Эта ситуация связана] с тем, что полномасштабная война продолжается почти три с половиной года. Тела, которые сейчас поднимаются с поля боя, могут находиться там уже более года, два или даже три. Поэтому это абсолютно понятно и предсказуемо – они во все худшем и худшем состоянии. Тела, которые передавались нам летом 2022 года, и тела, которые передаются сейчас, конечно, существенно отличаются", — рассказал чиновник.
Он подтвердил, что россияне не соблюдают необходимые условия хранения тел и не следуют никаким нормам международного и гуманитарного права.
"Достаточно того, что тела и так находились, например, уже не одно лето под открытым небом. У нас есть зоны, куда сегодня не могут попасть ни наши поисковые группы, ни россияне. Мы понимаем, что там находится большое количество тел", – отметил Тимченко.
В то же время, добавил он, Украина хранит тела оккупантов в рефрижераторах с обязательным соблюдением температурных условий.
Речь идет о рефрижераторах либо вагонного типа (железнодорожные), либо автомобильных, которые обязательно подключены к источнику питания для длительного хранения тел, акцентировал чиновник.
- В том же интервью заместитель главы МВД сообщил, что Россия сейчас не забирает тела погибших оккупантов, которые находятся на нуле – это не является приоритетом захватчиков.
- Также Тимченко сообщил, что эксперты сталкиваются со случаями, когда невозможно идентифицировать тело погибшего или его останки: это происходит потому, что у погибшего не было родственников или он не предоставил биологический материал.