РФ возвращает тела защитников в худшем состоянии из-за времени и пренебрежения правилами

Леонид Тимченко (Фото: МВД)

Россия передает Украине тела погибших защитников во все худшем состоянии, поскольку те могут находиться на поле боя от одного до трех лет, а захватчики пренебрегают необходимыми условиями для их хранения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью LIGA.net.

"[Эта ситуация связана] с тем, что полномасштабная война продолжается почти три с половиной года. Тела, которые сейчас поднимаются с поля боя, могут находиться там уже более года, два или даже три. Поэтому это абсолютно понятно и предсказуемо – они во все худшем и худшем состоянии. Тела, которые передавались нам летом 2022 года, и тела, которые передаются сейчас, конечно, существенно отличаются", — рассказал чиновник.

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Он подтвердил, что россияне не соблюдают необходимые условия хранения тел и не следуют никаким нормам международного и гуманитарного права.

"Достаточно того, что тела и так находились, например, уже не одно лето под открытым небом. У нас есть зоны, куда сегодня не могут попасть ни наши поисковые группы, ни россияне. Мы понимаем, что там находится большое количество тел", – отметил Тимченко.

В то же время, добавил он, Украина хранит тела оккупантов в рефрижераторах с обязательным соблюдением температурных условий.

Речь идет о рефрижераторах либо вагонного типа (железнодорожные), либо автомобильных, которые обязательно подключены к источнику питания для длительного хранения тел, акцентировал чиновник.