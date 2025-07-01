Не все тела, которые Россия передает Украине, можно идентифицировать – представитель МВД

Эксперты сталкиваются с ситуациями, когда невозможно идентифицировать тело погибшего или его останки. Это происходит потому, что у погибшего не было родственников или он не предоставил биологический материал, рассказал LIGA.net в интервью "Совпадение ДНК – 99,9%. Как годы войны изменили обмен телами с Россией и почему есть неузнанные" пояснил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Экспертизой занимаются специалисты Главного бюро судебной медицинской экспертизы, министерства здравоохранения и Национальной полиции.

Читайте также

Тимченко рассказал, что сейчас биологический материал берется у всех военнослужащих, и информация о месте его хранения указывается в личном деле. Если военнослужащий пропадет без вести на поле боя, то командир и следователь знают, где нужно взять этот материал, чтобы получить ДНК-профиль.

После получения ДНК-профиля он размещается в электронном реестре геномной информации человека, и начинается поиск родственников первой степени родства (родители, дети, муж или жена).

"Если нет родственников, нужно тогда найти личные вещи – бритву, зубную щетку, личную одежду и другие вещи, из которых можно извлечь ДНК-профиль. Также есть идентификационные жетоны, и каждый военнослужащий должен быть ими обеспечен", – отметил заместитель главы МВД.

Также устанавливается так называемая зубная формула. Если военнослужащий состоял на учете в больнице и проходил стоматологическое лечение, то эта формула также прилагается к материалам уголовного производства по его розыску.

"Сравнение зубной формулы тела с формулой в медицинской карте может стать основанием для идентификации. Это будет следующий шаг после ДНК", – пояснил Тимченко.