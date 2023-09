Росія вдарила дроном по автівці шведських журналістів на Запоріжжі. МЗС: Черговий злочин

Міністерство зовнішніх справ засудило атаку російського дрона по автівці шведських журналістів з каналу TV4 у Степногірську Запорізької області, повідомив речник відомства Олег Ніколенко. Він зазначив, що всі постраждалі мали чіткі позначки "PRESS".

"Ми рішуче засуджуємо російську атаку дроном на екіпаж TV4 в Запорізькій області. Український продюсер отримав невеликі травми, а репортер і фотограф дивом не постраждали", – написав він.

Ніколенко зауважив, що всі постраждалі мали чіткі позначки "PRESS" ("Пресса").

Він зазначив, що це черговий воєнний злочин РФ проти журналістів.

