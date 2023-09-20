RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія вдарила дроном по автівці шведських журналістів на Запоріжжі. МЗС: Черговий злочин

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 15:45
Росія вдарила дроном по автівці шведських журналістів на Запоріжжі. МЗС: Черговий злочин - Фото
Згоріла машина журналістів TV4 у Степногірську (Фото: Maria Avdeeva/Twitter)

Міністерство зовнішніх справ засудило атаку російського дрона по автівці шведських журналістів з каналу TV4 у Степногірську Запорізької області, повідомив речник відомства Олег Ніколенко. Він зазначив, що всі постраждалі мали чіткі позначки "PRESS".

"Ми рішуче засуджуємо російську атаку дроном на екіпаж TV4 в Запорізькій області. Український продюсер отримав невеликі травми, а репортер і фотограф дивом не постраждали", – написав він.

Ніколенко зауважив, що всі постраждалі мали чіткі позначки "PRESS" ("Пресса").

Він зазначив, що це черговий воєнний злочин РФ проти журналістів.

Раніше журналістка Марія Авдєєва повідомила про цю атаку.

За її словами репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здолсек вийшли з автомобіля, щоб розпочати зйомку, коли машину атакував безпілотник.

Степногірськ розташований у Василівському районі Запорізької області поряд з лінією фронту, де сьогодні йде наступ ЗСУ.

Відстань від населеного пункту до лінії фронту – 4 км.

Степногірськ на мапі Deepstate
  • У травні під Бахмутом загинув французький журналіст: він був убитий в результаті ракетного обстрілу на околиці міста Часів Яр.
  • У липні унаслідок російського удару по кафе в Краматорську загинула письменниця Вікторія Амеліна.

Читайте також: Українські журналісти здобули Пулітцерівську премію за фотографії Маріуполя

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамзсдронолег ніколенкожурналісти
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 