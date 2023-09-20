Росія вдарила дроном по автівці шведських журналістів на Запоріжжі. МЗС: Черговий злочин

Міністерство зовнішніх справ засудило атаку російського дрона по автівці шведських журналістів з каналу TV4 у Степногірську Запорізької області, повідомив речник відомства Олег Ніколенко. Він зазначив, що всі постраждалі мали чіткі позначки "PRESS".

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"Ми рішуче засуджуємо російську атаку дроном на екіпаж TV4 в Запорізькій області. Український продюсер отримав невеликі травми, а репортер і фотограф дивом не постраждали", – написав він.

Ніколенко зауважив, що всі постраждалі мали чіткі позначки "PRESS" ("Пресса").

Він зазначив, що це черговий воєнний злочин РФ проти журналістів.

We strongly condemn Russia’s drone attack on @TV4 crew in the Zaporizhzhia region. A Ukrainian producer sustained small injuries, and a reporter and a photographer miraculously were not hurt. All had clear marks ‘PRESS’. This is yet another Russia’s war crime against journalists. pic.twitter.com/ZnaVU6tSTS — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 20, 2023

Раніше журналістка Марія Авдєєва повідомила про цю атаку.

За її словами репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здолсек вийшли з автомобіля, щоб розпочати зйомку, коли машину атакував безпілотник.

Степногірськ розташований у Василівському районі Запорізької області поряд з лінією фронту, де сьогодні йде наступ ЗСУ.

Відстань від населеного пункту до лінії фронту – 4 км.

У травні під Бахмутом загинув французький журналіст: він був убитий в результаті ракетного обстрілу на околиці міста Часів Яр.

У липні унаслідок російського удару по кафе в Краматорську загинула письменниця Вікторія Амеліна.

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