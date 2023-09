РФ ударила дроном по машине шведских журналистов на Запорожье. МИД: Очередное преступление

Министерство иностранных дел осудило атаку российского дрона по автомобилю шведских журналистов каналу TV4 в Степногорске Запорожской области, сообщил спикер ведомства Олег Николенко. Он отметил, что у всех пострадавших были четкие отметки "PRESS".

"Мы решительно осуждаем российскую атаку дроном на экипаж TV4 в Запорожской области. Украинский продюсер получил небольшие травмы, а репортер и фотограф чудом не пострадали", – написал он.

Николенко заметил, что у всех пострадавших были четкие отметки "PRESS" ("Пресса").

Он отметил, что это очередное военное преступление РФ против журналистов.

We strongly condemn Russia’s drone attack on @TV4 crew in the Zaporizhzhia region. A Ukrainian producer sustained small injuries, and a reporter and a photographer miraculously were not hurt. All had clear marks ‘PRESS’. This is yet another Russia’s war crime against journalists. pic.twitter.com/ZnaVU6tSTS