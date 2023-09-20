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РФ ударила дроном по машине шведских журналистов на Запорожье. МИД: Очередное преступление

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 15:45
РФ ударила дроном по машине шведских журналистов на Запорожье. МИД: Очередное преступление - Фото
Сгоревшая машина журналистов TV4 в Степногорске (Фото: Maria Avdeeva/Twitter)

Министерство иностранных дел осудило атаку российского дрона по автомобилю шведских журналистов каналу TV4 в Степногорске Запорожской области, сообщил спикер ведомства Олег Николенко. Он отметил, что у всех пострадавших были четкие отметки "PRESS".

"Мы решительно осуждаем российскую атаку дроном на экипаж TV4 в Запорожской области. Украинский продюсер получил небольшие травмы, а репортер и фотограф чудом не пострадали", – написал он.

Николенко заметил, что у всех пострадавших были четкие отметки "PRESS" ("Пресса").

Он отметил, что это очередное военное преступление РФ против журналистов.

Ранее журналистка Мария Авдеева сообщила об этой атаке.

По ее словам, репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здолсек вышли из автомобиля, чтобы начать съемку, когда машину атаковал беспилотник.

Степногорск расположен в Васильевском районе Запорожской области рядом с линией фронта, где сегодня идет наступление ВСУ.

Расстояние от населенного пункта до линии фронта – 4 км.

Степногорск на карте Deepstate
  • В мае под Бахмутом погиб французский журналист: он был убит в результате ракетного обстрела на окраине города Часов Яр.
  • В июле в результате российского удара по кафе в Краматорске погибла писательница Виктория Амелина.

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Артём Джерипа
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войнаМИДдронжурналистыолег николенко
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