РФ ударила дроном по машине шведских журналистов на Запорожье. МИД: Очередное преступление

Министерство иностранных дел осудило атаку российского дрона по автомобилю шведских журналистов каналу TV4 в Степногорске Запорожской области, сообщил спикер ведомства Олег Николенко. Он отметил, что у всех пострадавших были четкие отметки "PRESS".

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"Мы решительно осуждаем российскую атаку дроном на экипаж TV4 в Запорожской области. Украинский продюсер получил небольшие травмы, а репортер и фотограф чудом не пострадали", – написал он.

Николенко заметил, что у всех пострадавших были четкие отметки "PRESS" ("Пресса").

Он отметил, что это очередное военное преступление РФ против журналистов.

We strongly condemn Russia’s drone attack on @TV4 crew in the Zaporizhzhia region. A Ukrainian producer sustained small injuries, and a reporter and a photographer miraculously were not hurt. All had clear marks ‘PRESS’. This is yet another Russia’s war crime against journalists. pic.twitter.com/ZnaVU6tSTS — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 20, 2023

Ранее журналистка Мария Авдеева сообщила об этой атаке.

По ее словам, репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здолсек вышли из автомобиля, чтобы начать съемку, когда машину атаковал беспилотник.

Степногорск расположен в Васильевском районе Запорожской области рядом с линией фронта, где сегодня идет наступление ВСУ.

Расстояние от населенного пункта до линии фронта – 4 км.

В мае под Бахмутом погиб французский журналист: он был убит в результате ракетного обстрела на окраине города Часов Яр.

В июле в результате российского удара по кафе в Краматорске погибла писательница Виктория Амелина.

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