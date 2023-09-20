На юге Россия атаковала машину шведских журналистов с TV4. Была надпись "пресса" — фото
20.09.2023, 09:37
Сгоревшая машина журналистов TV4 в Степногорске (Фото: Maria Avdeeva/Twitter)
В Степногорске Запорожской области российские оккупанты атаковали дроном машину шведских журналистов с канала TV4. Об этом сообщила журналистка Мария Авдеева.
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По ее словам, репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здолсек вышли из автомобиля, чтобы начать съемку, когда ее атаковал беспилотник.
"Очередное преднамеренное нападение на журналистов, несмотря на то, что они были в жилетах и касках с четкой надписью "PRESS", — написала Авдеева.
Степногорск расположен в Васильевском районе Запорожской области рядом с линией фронта, где сегодня идет наступление Вооруженных Сил Украины.
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