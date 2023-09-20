UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На юге Россия атаковала машину шведских журналистов с TV4. Была надпись "пресса" — фото

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 09:37
На юге Россия атаковала машину шведских журналистов с TV4. Была надпись
Сгоревшая машина журналистов TV4 в Степногорске (Фото: Maria Avdeeva/Twitter)

В Степногорске Запорожской области российские оккупанты атаковали дроном машину шведских журналистов с канала TV4. Об этом сообщила журналистка Мария Авдеева.

По ее словам, репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здолсек вышли из автомобиля, чтобы начать съемку, когда ее атаковал беспилотник. 

"Очередное преднамеренное нападение на журналистов, несмотря на то, что они были в жилетах и касках с четкой надписью "PRESS", — написала Авдеева. 

Степногорск расположен в Васильевском районе Запорожской области рядом с линией фронта, где сегодня идет наступление Вооруженных Сил Украины.

  • 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
  • Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
  • Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео. 

Читайте также: Знаю, некоторые говорят, что контрнаступление Украины провалилось. Нет, не провалилось – генерал Милли

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназапорожская областьшвециянаступлениежурналистыдрон-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 