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На півдні Росія атакувала машину шведських журналістів з TV4. Був напис "преса" — фото

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 09:37
На півдні Росія атакувала машину шведських журналістів з TV4. Був напис
Згоріла машина журналістів TV4 у Степногірську (Фото: Maria Avdeeva/Twitter)

У Степногірську Запорізької області російські окупанти атакували дроном машину шведських журналістів з каналу TV4. Про це повідомила журналістка Марія Авдєєва.

За її словами, репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здолсек вийшли з автомобіля, щоб розпочати зйомку, коли її атакував безпілотник.

"Черговий навмисний напад на журналістів, незважаючи на те, що вони були у жилетах та касках із чітким написом "PRESS", — написала Авдєєва.

Степногірськ розташований у Василівському районі Запорізької області поряд з лінією фронту, де сьогодні йде наступ Збройних Сил України.

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Дмитро Гриниченко
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