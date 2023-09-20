На півдні Росія атакувала машину шведських журналістів з TV4. Був напис "преса" — фото

У Степногірську Запорізької області російські окупанти атакували дроном машину шведських журналістів з каналу TV4. Про це повідомила журналістка Марія Авдєєва.

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За її словами, репортер Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здолсек вийшли з автомобіля, щоб розпочати зйомку, коли її атакував безпілотник.

"Черговий навмисний напад на журналістів, незважаючи на те, що вони були у жилетах та касках із чітким написом "PRESS", — написала Авдєєва.

Степногірськ розташований у Василівському районі Запорізької області поряд з лінією фронту, де сьогодні йде наступ Збройних Сил України.

18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботине.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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