РФ здійснила нову провокацію біля польського порту Щецин і нафтогазової платформи – Туск

Польський прем'єр заявив, що настав час визнати, що це новий вид війни Росії з Європою

Дональд Туск (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

У Польщі відбулася нова провокація з російськими суднами цього разу біля порту Щецин у Балтійському морі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск на саміті Євросоюзу у Копенгагені, повідомляє RMF 24.

Він зазначив, що російські провокації у Балтійському морі відбуваються практично щодня, а Захід веде із Росією "війну нового типу".

"Я отримав звістку з Варшави про те, що у нас стався ще один інцидент біля порту Щецин. Два дні тому інцидент стався біля нашої нафтогазової платформи Petrobaltic і нашого трубопроводу. Обидва судна – російські. У нас у регіоні, я маю на увазі Балтійське море, нові інциденти відбуваються щодня".

За його словами, атака дронів Польщі 10 вересня була "найвражаючою", але країна щодня спостерігає подібні провокації й на кордоні з Білоруссю. Польський прем'єр закликав союзників до "руйнування ілюзій", зокрема, про те, що війни немає.

"Декому з нас подобається таке визначення, як повномасштабна агресія, інциденти, провокації. Ні, це війна. Новий вид війни дуже складний, але це війна", – сказав Туск, звернувши увагу на російський "тіньовий флот".

За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, інцидент у Щецині стався близько 06:30. Прикордонники за допомогою систем спостереження засікли російський катер, що прямував у бік Росії. Якогось моменту судно наблизилося до газопроводу на відстань удару, дрейфуючи близько 300 метрів. Потім катер зупинився біля трубопроводу приблизно на 20 хвилин.

Прикордонники встановили зв'язок із судном і наказали негайно покинути цей район, екіпаж корабля виконав вимогу.