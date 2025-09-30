Росія може випробувати міцність кордону Польщі, заславши диверсантів – Центр при РНБО

Російська СЗР та Наришкін фактично анонсували свої плани щодо провокації проти Варшави, зауважив Коваленко

Володимир Путін та Сергій Наришкін (Фото: EPA)

Країна-агресор Росія може здійснити провокацію проти Польщі, надіславши диверсантів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко. У такий спосіб він зреагував на нещодавню заяву Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши диверсійно-розвідувальну групу, та спробувати проникнути на територію Польщі", – написав Коваленко.

За його словами, директор зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін та його відомство фактично анонсували власні плани.

"Головна мета операцій з дронами в небі країн НАТО, а також можлива майбутня спроба заходу ДРГ росіян – перевірка реакції Альянсу, а також спроба впливу на суспільства Європи. Їх хочуть налякати і зменшити підтримку України. Не вийде", – додав Коваленко.

Раніше розвідка РФ заявила, що Україна та Польща буцімто готують провокацію з закидування до останньої диверсантів, щоб після цього звинуватити Росію та Білорусь. З-поміж іншого, Москва також звинуватила Київ у власній дроновій атаці по Польщі та зальоті свого ж БпЛА до Румунії.