Россия может испытать прочность границы Польши, заслав диверсантов – Центр при СНБО

Российская СВР и Нарышкин фактически анонсировали свои планы по провокации против Варшавы, отметил Коваленко

Владимир Путин и Сергей Нарышкин (Фото: EPA)

Страна-агрессор Россия может осуществить провокацию против Польши, отправив диверсантов, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. Таким образом он отреагировал на недавнее заявление Службы внешней разведки РФ.

"Россия может попробовать прочность польской границы, заслав диверсионно-разведывательную группу, и попытаться проникнуть на территорию Польши", – написал Коваленко.

По его словам, директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и его ведомство фактически анонсировали собственные планы.

"Главная цель операций с дронами в небе стран НАТО, а также возможная будущая попытка захода ДРГ россиян – проверка реакции Альянса, а также попытка влияния на общества Европы. Их хотят напугать и уменьшить поддержку Украины. Не получится", – добавил Коваленко.

Ранее разведка РФ заявила, что Украина и Польша якобы готовят провокацию по заброске в последнюю диверсантов, чтобы после этого обвинить Россию и Беларусь. Среди прочего, Москва также обвинила Киев в собственной дроновой атаке по Польше и залете своего же БпЛА в Румынию.