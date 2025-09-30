Россия может испытать прочность границы Польши, заслав диверсантов – Центр при СНБО
Страна-агрессор Россия может осуществить провокацию против Польши, отправив диверсантов, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. Таким образом он отреагировал на недавнее заявление Службы внешней разведки РФ.
"Россия может попробовать прочность польской границы, заслав диверсионно-разведывательную группу, и попытаться проникнуть на территорию Польши", – написал Коваленко.
По его словам, директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и его ведомство фактически анонсировали собственные планы.
"Главная цель операций с дронами в небе стран НАТО, а также возможная будущая попытка захода ДРГ россиян – проверка реакции Альянса, а также попытка влияния на общества Европы. Их хотят напугать и уменьшить поддержку Украины. Не получится", – добавил Коваленко.
Ранее разведка РФ заявила, что Украина и Польша якобы готовят провокацию по заброске в последнюю диверсантов, чтобы после этого обвинить Россию и Беларусь. Среди прочего, Москва также обвинила Киев в собственной дроновой атаке по Польше и залете своего же БпЛА в Румынию.
- Тем временем 30 сентября, генсек НАТО Рютте сообщил, что Альянс все еще устанавливает, что стоит за инцидентами с беспилотниками в Дании, а также выясняет, специально ли Россия осуществила атаку БпЛА по Польше и нарушение воздушного пространства Эстонии.
