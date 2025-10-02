РФ совершила новую провокацию возле польского порта Щецин и нефтегазовой платформы – Туск

Польский премьер заявил, что пора признать, что это новый вид войны России с Европой

Дональд Туск (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

В Польше произошла новая провокация с российскими суднами, на этот раз возле порта Щецин в Балтийском море. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на саммите Евросоюза в Копенгагене, передает RMF 24.

Он сообщил, что российские провокации в Балтийском море происходят практически ежедневно, а Запад ведет с Россией "войну нового типа".

"Я получил известие из Варшавы о том, что у нас произошел еще один инцидент возле порта Щецин. Два дня назад инцидент произошел возле нашей нефтегазовой платформы Petrobaltic и нашего трубопровода. Оба судна – российские. У нас в регионе, я имею в виду Балтийское море, новые инциденты происходят каждую неделю, почти каждый день", – заявил Туск.

По его словам, атака дронов Польши 10 сентября была "самой впечатляющей", но страна каждый день наблюдает подобные провокации и на границе с Беларусью. Польский премьер призвал союзников к "разрушению иллюзий", в частности о том, что войны нет.

"Некоторым из нас нравится такое определение, как полномасштабная агрессия, инциденты, провокации. Нет, это война. Новый вид войны, очень сложный, но это война", – сказал Туск, обратив внимание на российский "теневой флот".

По данным Министерства внутренних дел Польши, инцидент в Щецине произошел около 06:30. Пограничники с помощью систем наблюдения засекли российский катер, направлявшийся в сторону России. В какой-то момент судно приблизилось к газопроводу на расстояние удара, дрейфуя около 300 метров. Затем катер остановился около трубопровода примерно на 20 минут.

Пограничники установили связь с судном и приказали немедленно покинуть этот район, экипаж корабля выполнил требование.