Росії не вистачає сучасної техніки. Змушена повертати застарілі танки Т-62

Техніка 1970-х років у Росії також закінчується, тому вона дістає ще старіші зразки

Танк Т-62 (Фото: wikipedia)

Росія змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки. Про це заявили в Головному управлінні розвідки.

Через масштабні та безповоротні втрати озброєння та військової техніки Росія вдається до масового розконсервування застарілих бойових машин. Резерви техніки 1970-х років випуску виснажені, тому командування російської армії почало активно повертати до експлуатації ще давніші зразки, зокрема танки типу Т-62.

"Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103 бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в селищі міського типу Атамановка Забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів Східного військового округу", – повідомили в ГУР.

27 червня було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі Східного воєнного округу до європейської частини Росії. Технічний стан більшості цих машин – незадовільний, зазначили в ГУР.

"Танки десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення", – повідомили у розвідці.

Серед ключових факторів, які обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки у Росії, в ГУР назвали брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.

"На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а і як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій", – додали у розвідці.

За даними Генштабу Збройних Сил України, станом на 28 червня знищено 10 970 танків росіян.