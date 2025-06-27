Сили безпілотних систем знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ – відео ураження

М1991 (Фото: How Hwee Young/EPA)

Сили безпілотних систем Збройних Сил України виявили й знищили рідкісну реактивну систему залпового вогню виробництва КНДР. Про це повідомила пресслужба СБС й опублікувала відповідне відео.

Йдеться про реактивну систему залпового вогню М1991. Її вдалося знищити на Новопавлівському напрямку. Операцію реалізували оператори 413 батальйону "Рейд".

Пілот влучив ударним БпЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект.

Керівник медіагрупи 413 ОББС "Рейд" Олексій Годзенко розповів у коментарі LIGA.net, що знищена північнокорейська РСЗВ М1991 – аналог радянського "Урагану".

За його словами, від влучання FPV-дрона одна з ракет миттєво "стартонула", а враховуючи те, що направляючі були в похідному положенні, то пройшла вона прямо крізь кабіну.

Годзенко додав, що за кілька секунд окупанти почали тікати з кабіни. Видно, що на них була обгоріла форма.

ДОВІДКА. М1991 – це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ "Ураган", але зі збільшеним калібром – 240 мм – і дальністю ураження до 60 км. Вперше наявність цих систем на озброєнні окупантів була підтверджена на відео у квітні 2025 року.