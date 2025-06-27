Силы беспилотной авиации уничтожили редкую северокорейскую РСЗО – видео поражения

М1991 (Фото: How Hwee Young/EPA)

Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины обнаружили и уничтожили редкую реактивную систему залпового огня производства КНДР. Об этом сообщила пресс-служба СБС и опубликовала соответствующее видео.

Речь идет о реактивной системе залповой стрельбы М1991. Ее удалось уничтожить на Новопавловском направлении. Операцию провели бойцы 413-го батальона "Рейд".

Пилот попал ударным БпЛА в один из снарядов на пакете направляющих. Боеприпас сработал и пробил кабину экипажа, после чего произошла детонация всего боекомплекта.

Руководитель медиа-группы 413-го ОББС "Рейд" Алексей Годзенко рассказал в комментарии LIGA.net, что уничтоженная северокорейская РСЗО М1991 является аналогом советского "Урагана".

По его словам, от попадания FPV-дрона одна из ракет мгновенно "стартовала", и, учитывая, что направляющие были в исходном положении, она прошла прямо через кабину.

Годзенко добавил, что через несколько секунд оккупанты начали убегать из кабины. Было видно, что на них была обгорелая форма.

СПРАВКА. М1991 – это северокорейский аналог советской 220-мм РСЗО "Ураган", но с увеличенным калибром – 240 мм – и дальностью поражения до 60 км. Впервые наличие этих систем на вооружении оккупантов было подтверждено на видео в апреле 2025 года.