Умеров: Кремль потерял уже несколько "элитного резерва" КНДР
Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Северная Корея уже направила на войну России против Украины около 11 000 военнослужащих из "элитного" контингента, который понес ощутимые потери. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответствующим образом", – сказал он.

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Как отметили в Министерстве обороны, под "элитным контингентом" подразумеваются бойцы, специально отобранные по физическим, психологическим и другим критериям примерно из 50-тысячного "личного резерва" режима Ким Чен Ына. 

Лидер КНДР рассматривал возможность передачи России дополнительного контингента для войны против Украины. Однако это может истощить стратегический резерв и поставить под угрозу его собственную безопасность, сообщили в Министерстве обороны.

Если новые подразделения поступят в Россию, это будет уже четвертая волна ротации. По данным украинской разведки, Кремль уже потерял несколько волн так называемого "элитного резерва КНДР". Это подтверждает высокие потери противника на фронте и его ограниченные возможности по формированию новых сил.

В Минобороны также отметили, что после подписания договоров о сотрудничестве Россия пытается использовать Северную Корею в своих целях. Речь идет о "военных гарантиях", согласно которым страны должны оказывать друг другу помощь в случае войны.

"Но на практике КНДР тратит свои ресурсы, а Россия не демонстрирует зеркальных обязательств. Это вызывает обеспокоенность у самой Северной Кореи", – подчеркнули в ведомстве.

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