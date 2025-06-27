Умеров: Кремль потерял уже несколько "элитного резерва" КНДР

Если КНДР передаст России элитных бойцов, это может поставить под угрозу безопасность Ким Чен Ына

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Северная Корея уже направила на войну России против Украины около 11 000 военнослужащих из "элитного" контингента, который понес ощутимые потери. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответствующим образом", – сказал он.