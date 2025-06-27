Умєров: Кремль втратив вже кілька хвиль"елітного резерву" КНДР
Північна Корея вже залучила до війни Росії проти України близько 11 000 військовослужбовців з "елітного" контингенту, який вже зазнав відчутних втрат. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає кореспондентка LIGA.net.
"Використання Росією елітного північнокорейського контингенту свідчить не лише про поглиблення залежності від тоталітарних режимів, але й про реальні проблеми з мобілізаційним резервом. Ми спільно з партнерами моніторимо ці загрози та реагуватимемо відповідно", – сказав він.
Як зазначили в Міноборони, під "елітним контингентом" йдеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями приблизно з 50-тисячного "особистого резерву" режиму Кіма Чен Ина.
Голова КНДР розглядав можливість передати Росії додатковий контингент для війни проти України. Але це може виснажити стратегічний резерв і поставити під загрозу його власну безпеку, повідомили в Міноборони.
Якщо нові підрозділи надійдуть до Росії, то це буде вже четверта хвиля ротації. За даними української розвідки, Кремль втратив вже кілька хвиль так званого "елітного резерву КНДР". А це підтверджує високі втрати ворога на фронті та його обмежені можливості щодо формування нових сил.
Також у Міноборони зазначили, що після підписання договорів про співпрацю Росія намагається використати Північну Корею у власних цілях. Йдеться про "військові гарантії", згідно з якими, країни мають допомагати одна одній у випадку війни.
"Але на практиці КНДР витрачає свій ресурс, а Росія не демонструє дзеркальних зобов’язань. Це викликає занепокоєння у самої Північної Кореї", – підкреслили у відомстві.
- 19 червня повідомлялося, що Північна Корея розглядає можливість відправлення до Росії близько 25 000 робітників на завод із виробництва безпілотників.
- 26 червня Південна Корея попередила, що КНДР готує додаткові війська для літнього наступу Росії. Додаткове розгортання можна очікувати вже в липні чи серпні.