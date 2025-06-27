Торік 12 держав постачали верстати на російські оборонні підприємства – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У 2024 році щонайменше 12 держав, зокрема США, Німеччина та Франція, здійснювали постачання верстатів на російські підприємства військово-промислового комплексу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на конференції Fair Play.

За його словами, сьогодні навіть країни Заходу досі продовжують постачати Росії обладнання та критичні компоненти. Експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах та ракетах.

"На жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані постачання в Росію верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та США", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що вже відомо про нові контракти, постачання заплановані на 2026 рік.

"Все це треба зупиняти. Безумовно. Так само потрібен подальший тиск на кожного суб’єкта у світі, хто допомагає Росії зберігати експорт, хто допомагає транспортувати нафту, шукати схеми для обходу фінансових обмежень", – акцентував глава держави.