В прошлом году 12 стран поставляли станки на российские оборонные предприятия – Зеленский
В 2024 году по меньшей мере 12 стран, в том числе США, Германия и Франция, осуществляли поставки станков на российские предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на конференции Fair Play.
По его словам, сегодня даже страны Запада продолжают поставлять России оборудование и критически важные компоненты. Эксперты уже зафиксировали сотни типов различных компонентов, которые содержатся в российских дронах и ракетах.
"К сожалению, только за прошлый год были зафиксированы поставки в Россию станков для предприятий военно-промышленного комплекса как минимум из 12 стран мира, в том числе из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Франции, Германии, Италии, Турции и США", – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что уже известно о новых контрактах, поставки запланированы на 2026 год.
"Все это нужно остановить. Безусловно. Точно так же необходим дальнейший прессинг на каждого субъекта в мире, кто помогает России сохранять экспорт, кто помогает транспортировать нефть, искать схемы для обхода финансовых ограничений", – подчеркнул глава государства.
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