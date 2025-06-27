ГУР раскрыло начинку модернизированного "шахеда" с искусственным интеллектом и камерой

Shahed-136 (Фото: t.me/DIUkraine)

Главное разведывательное управление Министерства обороны идентифицировало начинку модернизированного "шахеда" производства Ирана с камерой и искусственным интеллектом Речь идет о новой версии серии MS, которая была сбита на Сумском направлении в июне 2025 года, сообщает ГУР.

Структура материала фюзеляжа, исполнение и компоновка электронных блоков свидетельствуют о том, что дрон произведен в Иране.

В то же время определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу России и Ирана по модернизации Shahed, отмечает разведка.

Указанный беспилотник также оснащен высокоскоростным мини-компьютером Nvidia Jetson Orin, специализированным для задач искусственного интеллекта и обработки видео, а также инфракрасной камерой, аналогичной той, что ранее анонсировала Россия.

Nvidia Jetson Orin используется Россией в ударном БпЛА V2U.

"Назначение модуля – получение информации с камеры БпЛА и сравнение с загруженными моделями для доведения или выбора цели в автоматическом режиме. Также может использоваться в качестве разведчика", – пишет ГУР.

Разведка также отмечает, что была модернизирована иранская помехоустойчивая спутниковая навигационная система Nasir, которая стала восьмиканальной.

В исследованном образце к Nasir была подключена антенна из четырех элементов, способная принимать сигналы GPS в диапазонах L1 и L5.

Также известно об использовании антенны с круговым расположением восьми элементов, подобной китайским, которые ранее были идентифицированы в "шахедах" российской сборки.

Кроме того, новый "шахед" оснащен радиомодемом и подсистемой для передачи видео, телеметрии и/или группового управления.

"Обмен технологиями между Ираном и РФ является двусторонним, и результат их сотрудничества может выйти далеко за рамки российско-украинской войны, если Иран будет использовать опыт российских разработок в своих дестабилизационных действиях на Ближнем Востоке", – отметили в ГУР.

7 апреля 2025 года Главное управление разведки сообщило о первом обнаружении в российском оружии компонента индийского производства. Одновременно было зафиксировано заметное снижение количества американских деталей.

12 мая Главное управление разведки (ГУР) обнаружило в новой крылатой ракете РФ более 20 компонентов из США и других стран.