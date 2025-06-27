ГУР розкрило начинку модернізованого "шахеда" зі штучним інтелектом та камерою

Українська розвідка виявила в оновленому дроні штучний інтелект, камеру і супутникову навігацію

Shahed-136 (Фото: t.me/DIUkraine)

Головне управління розвідки Міністерства оборони ідентифікувало начинку модернізованого "шахеда" виробництва Ірану з камерою та штучним інтелектом. Йдеться про нову версію серії MS, яку було збито на Сумському напрямку в червні 2025 року, передає ГУР.

Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компонування електронних блоків свідчать що дрон іранського виробництва.

Водночас певні зміни й удосконалення можуть вказувати на спільну роботу Росії та Ірану з модернізації шахедів, зазначає розвідка.

Зазначений безпілотник також містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач штучного інтелекту та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до анонсованої раніше Росією.

Nvidia Jetson Orin Росія використовує в ударному БпЛА V2U.

"Призначення модуля – отримання інформації з камери БпЛА та порівняння з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також може використовуватися як розвідник", – пише ГУР.

Розвідка також зазначає, що пройшла певну модернізацію й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною.

На дослідженому зразку до Nasir була підключена антена з чотирьох елементів, яка здатна приймати сигнали GPS у L1, L5 діапазонах.

Відомо також про використання антени з круговим розташуванням восьми елементів, на кшталт китайських, які були раніше ідентифіковані в "шахедах" російського складання.

Окрім цього, новий "шахедах" має радіомодем і підсистему для передавання відео, телеметрії та/або групового керування.

"Обмін технологіями між Іраном та РФ є двостороннім, а результат їхньої співпраці може вийти далеко за межі російсько-української війни, якщо Іран буде використовувати досвід російських розробок у своїх дестабілізаційних діях на Близькому Сході", – зазначили в ГУР.

7 квітня 2025 року ГУР повідомило, що вперше виявило в російській зброї компонент індійського виробництва. Одночасно було зафіксовано помітне зниження кількості американських деталей.

12 травня ГУР знайшло у новій крилатій ракеті РФ понад 20 компонентів зі США та інших країн.