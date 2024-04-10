Росія атакувала Одеську та Миколаївську області: є влучання по енергетиці та поранені – фото
В ніч проти 10 квітня країна-терорист Росія атакувала безпілотниками та ракетами південні області України: у Миколаєві через влучання безпілотників пошкоджено об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, в Одесі – приліт ракети по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури.
За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, близько 03:00 ворожі дрони влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Станом на 08:00 всі відключені раніше споживачі вже з електроенергією, повідомив глава ОВА Віталій Кім.
Крім того, у місті Очаків Миколаївської області внаслідок збиття "шахедів" виникла пожежа на об'єкті рекреації, її оперативно загасили.
Одеську область окупанти атакували ракетами, зокрема балістикою.
"В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства", – написав очільник ОВА Олег Кіпер.
Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди не постраждали.
- 6 квітня загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження.
- Ввечері 9 квітня над Одеською областю збили дві керовані авіаційні ракети Х-59.
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