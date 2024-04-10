Росія атакувала Одеську та Миколаївську області: є влучання по енергетиці та поранені – фото

Наслідки атаки на Миколаїв (Фото: ДСНС)

В ніч проти 10 квітня країна-терорист Росія атакувала безпілотниками та ракетами південні області України: у Миколаєві через влучання безпілотників пошкоджено об'єкт критичної енергетичної інфраструктури, в Одесі – приліт ракети по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури.

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За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, близько 03:00 ворожі дрони влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Станом на 08:00 всі відключені раніше споживачі вже з електроенергією, повідомив глава ОВА Віталій Кім.

Крім того, у місті Очаків Миколаївської області внаслідок збиття "шахедів" виникла пожежа на об'єкті рекреації, її оперативно загасили.

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Миколаїв (Фото: ДСНС)

Одеську область окупанти атакували ракетами, зокрема балістикою.

"В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства", – написав очільник ОВА Олег Кіпер.

Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди не постраждали.

6 квітня загарбники вдарили балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по Одеському району – загинув співробітник комунального господарства, є пошкодження.

Ввечері 9 квітня над Одеською областю збили дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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