Російська ракетно-дронова атака. Збито 14 "шахедів" вночі та дві Х-59 – ввечері

Росія атакувала "Іскандер-М", "Іскандер-К", Х-59 та "шахедами". Повітряні сили розповіли, скільки збили

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

Ввечері 9 квітня та в ніч проти 10-го Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та різними типами ракет. Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що було збито 14 ворожих безпілотників та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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Зокрема, за даними військових, окупанти спрямували 17 дронів-камікадзе із мису Чауда, з яких 14 вдалося збити українській протиповітряній обороні.

Крім того, ворог атакував Україну двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Ввечері Сили ППО збили над Одещиною дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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