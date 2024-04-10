Российская ракетно-дроновая атака. Сбиты 14 "шахедов" ночью и две Х-59 – вечером

Россия атаковала "Искандер-М", "Искандер-К", Х-59 и "шахедами". Воздушные силы рассказали, сколько сбили

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

Вечером 9 апреля и ночью на 10-е Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и различными типами ракет. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что были сбиты 14 вражеских беспилотников и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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В частности, по данным военных, оккупанты направили 17 дронов-камикадзе с мыса Чауда, из которых 14 удалось сбить украинской противовоздушной обороне.

Кроме того, враг атаковал Украину двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и одной баллистической "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Вечером Силы ПВО сбили над Одесской областью две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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