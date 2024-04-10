Держдеп США схвалив Україні екстрений продаж комплектовання для ЗРК Hawk на $138 млн
Державний департамент США дав дозвіл на екстрений продаж комплектовання для ракетних комплексів Hawk для України на $138 млн. Про це повідомляє Associated Press.
"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", – йдеться у меморандумі Держдепу США.
Там зауважили, що "збереження та підтримка системи озброєння Hawk посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну інфраструктуру".
Роботи щодо оновлення систем Hawk виконуватимуть підрядники RTX Corporation, що базується в Массачусетсі, раніше відомої як Raytheon, і PROJECTXYZ, що базується в Хантсвіллі, штат Алабама.
Необхідні для ремонту систем деталі будуть отримані зі складу армії США, пожертвувань третіх країн, комерційних готових компонентів і нового виробництва, додали у Держдепі.
- Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.
- 5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.
- Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.
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