Держдеп США схвалив Україні екстрений продаж комплектовання для ЗРК Hawk на $138 млн

У Держдепі заявили, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці зазначених ракетних систем

ЗРК HAWK (Фото: Defence Express)

Державний департамент США дав дозвіл на екстрений продаж комплектовання для ракетних комплексів Hawk для України на $138 млн. Про це повідомляє Associated Press.

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"Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил", – йдеться у меморандумі Держдепу США.

Там зауважили, що "збереження та підтримка системи озброєння Hawk посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну інфраструктуру".

Роботи щодо оновлення систем Hawk виконуватимуть підрядники RTX Corporation, що базується в Массачусетсі, раніше відомої як Raytheon, і PROJECTXYZ, що базується в Хантсвіллі, штат Алабама.

Необхідні для ремонту систем деталі будуть отримані зі складу армії США, пожертвувань третіх країн, комерційних готових компонентів і нового виробництва, додали у Держдепі.

ДОВІДКА MIM-23 HAWK – мобільна система ракетного перехоплення, розроблена у 1950-х роках американською компанією Raytheon, її модифікації випускалися до 1996 року. Призначена для перехоплення повітряних цілей за радарним наведенням. У різних модифікаціях комплекс залишався на озброєнні США до 2002 року. Застосовувався у військових діях на Близькому Сході, переважно Ізраїлем та Іраком. Залишається на озброєнні армій низки країн. MIM-23 HAWK – мобільна система ракетного перехоплення, розроблена у 1950-х роках американською компанією Raytheon, її модифікації випускалися до 1996 року. Призначена для перехоплення повітряних цілей за радарним наведенням. У різних модифікаціях комплекс залишався на озброєнні США до 2002 року. Застосовувався у військових діях на Близькому Сході, переважно Ізраїлем та Іраком. Залишається на озброєнні армій низки країн.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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