Госдеп США одобрил продажу комплектующих для ЗРК Hawk на $138 млн для Украины

В Госдепе заявили, что Украина нуждается срочно в технической поддержке указанных ракетных систем

ЗРК HAWK (Фото: Defence Express)

Государственный департамент США дал разрешение на экстренную продажу комплектующих для ракетных комплексов Hawk для Украины на $138 млн. Об этом сообщает Associated Press.

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"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности по защите от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", – говорится в меморандуме Госдепа США.

Там отметили, что "сохранение и поддержка системы вооружения Hawk усугубит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую инфраструктуру".

Работы по обновлению систем Hawk будут выполнять подрядчики базирующейся в Массачусетсе корпорации RTX Corporation, ранее известной как Raytheon, и PROJECTXYZ, базирующейся в Хантсвилле, штат Алабама.

Необходимые для ремонта систем детали будут получены из состава армии США, пожертвований третьих стран, готовых коммерческих компонентов и нового производства, добавили в Госдепе.

СПРАВКА MIM-23 HAWK – мобильная система ракетного перехвата, разработанная в 1950-х годах американской компанией Raytheon, ее модификации выпускались до 1996 года. Предназначена для перехвата воздушных целей по радарной наводке. В разных модификациях комплекс оставался на вооружении США до 2002 года. Использовался в военных действиях на Ближнем Востоке, преимущественно Израилем и Ираком. Остается на вооружении армий ряда стран. MIM-23 HAWK – мобильная система ракетного перехвата, разработанная в 1950-х годах американской компанией Raytheon, ее модификации выпускались до 1996 года. Предназначена для перехвата воздушных целей по радарной наводке. В разных модификациях комплекс оставался на вооружении США до 2002 года. Использовался в военных действиях на Ближнем Востоке, преимущественно Израилем и Ираком. Остается на вооружении армий ряда стран.

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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