Госдеп США одобрил продажу комплектующих для ЗРК Hawk на $138 млн для Украины
Государственный департамент США дал разрешение на экстренную продажу комплектующих для ракетных комплексов Hawk для Украины на $138 млн. Об этом сообщает Associated Press.
"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности по защите от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", – говорится в меморандуме Госдепа США.
Там отметили, что "сохранение и поддержка системы вооружения Hawk усугубит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую инфраструктуру".
Работы по обновлению систем Hawk будут выполнять подрядчики базирующейся в Массачусетсе корпорации RTX Corporation, ранее известной как Raytheon, и PROJECTXYZ, базирующейся в Хантсвилле, штат Алабама.
Необходимые для ремонта систем детали будут получены из состава армии США, пожертвований третьих стран, готовых коммерческих компонентов и нового производства, добавили в Госдепе.
- Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
- 5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.
- На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.
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