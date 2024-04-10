Россия атаковала Одесскую и Николаевскую области: есть прилеты по энергетике и раненые

Последствия атаки на Николаев (Фото: ГСЧС)

В ночь на 10 апреля страна-террорист Россия атаковала беспилотниками и ракетами южные области Украины: в Николаеве из-за попадания беспилотников поврежден объект критической энергетической инфраструктуры, в Одессе – прилет ракеты по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры.

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По данным Николаевской областной военной администрации, около 03:00 вражеские дроны попали объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. По состоянию на 08.00 все отключенные ранее потребители уже с электроэнергией, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Кроме того, в городе Очаков Николаевской области в результате сбития "шахедов" возник пожар на объекте рекреации, его оперативно потушили.

Николаев (Фото: ГСЧС)

Николаев (Фото: ГСЧС)

Одесскую область оккупанты атаковали ракетами, в частности баллистикой.

"В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Пока известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия", – написал глава ОВА Олег Кипер.

Также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди не пострадали.

6 апреля захватчики ударили баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М" по Одесскому району – погиб сотрудник коммунального хозяйства, есть повреждения.

Вечером 9 апреля над Одесской областью сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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