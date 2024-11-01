Росія хоче охопити Курахове, ворог веде активні механізовані штурми – 79 бригада

Орест Дрималовський (Фото: скрин відео)

Російські солдати продовжують вести активні механізовані штурми в напрямку Курахового в Донецькій області. Сили оборони нібито "відкрили портал в пекло" на цьому напрямку, повідомив в телемарафоні представник пресслужби 79 окремої десантно-штурмової бригади Орест Дрималовський.

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"Ситуація дійсно напружена. Ворог щодня намагається прощупувати нашу оборону. Щодня завдає ударів, щодня іде в атаки, щоб прорвати оборону 79 та ще глибше охопити місто Курахове", – сказав Дрималовський.

За його словами, ворог направляє цілі колони техніки та особового складу в напрямку села Костянтинівка під Кураховим. Українським воїнам вдалося напередодні спалити два танки та три бойові броньовані машини разом з десантом, ще одна ББМ пошкоджена.

І це вже третій або четвертий механізований штурм на цьому тижні, зазначив Дрималовський. За його словами, 28 жовтня ворог також намагався прорвати позиції Сил оборони, але "добре отримав по зубах". Знищено 12 бронемашин, серед яких новітня бойова машина підтримки танків "Термінатор".

Представник 79 бригади зазначив, що на Курахівському напрямку росіяни активно застосовують бронетехніку і не шкодують її. Ворог також кидає велику кількість солдатів, однак зазнає втрат, і підрозділи втрачають боєздатність. Нове "гарматне м'ясо", за словами Дрималовського, навчають не більше двох тижнів.

"Мабуть, окупантам конче важливо вирівняти лінію фронту на Курахівському напрямку, продавити оборону десантників 79 в районі сіл Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка, де тривалий час ворог не має успіху. А без цього успіху окупантам не вдасться просунутися ближче до міста Курахове", – сказав він.